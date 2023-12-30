Видеообзор матчей Евролиги за 29 декабря

В пятницу, 29 декабря, в рамках 17-го тура регулярного чемпионата состоялись два заключительных в 2023 году матча текущего розыгрыша Евролиги. Предлагаем вашему вниманию видеообзоры прошедших игр.

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Немецкая «Альба» крупно проиграла греческому «Олимпиакосу» — 67:94. Хозяева сохраняют предпоследнее место в турнире с тремя победами. Гости одержали девятую победу в этом розыгрыше Евролиги.

Евролига. «Альба» — «Олимпиакос»:

«Монако» разгромил «Барселону» — 91:71. Это десятая победа монегасков в турнире и вторая с крупным счётом. Каталонцы потерпели шестое поражение, но сохраняют третью позицию в регулярном чемпионате. «Барселона» ранее уже проиграла один матч с большей разницей (23 очка) «Басконии» в гостях в 8-м туре (71:94).

Евролига. «Монако» — «Барселона»: