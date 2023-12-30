«Оклахома-Сити» оборвала победную серию «Денвера», Гилджес-Александер набрал 40 очков

В ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете «Болл Арены» в Денвере завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу со счётом 119:93 одержали гости.

Первая четверть прошла в относительно равной борьбе, но по её итогам «Оклахома» показалась впереди на шесть очков. К большому перерыву гости сохранили это преимущество, а в третьей четверти оторвались от соперника на +20. Результатом заключительного периода стало ещё большее увеличение разрыва в счёте.

Самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити»), на счету которого 40 набранных очков, а также четыре подбора и три результативных паса.

«Денвер» прервал шестиматчевую победную серию, «Оклахома-Сити» выиграла третью встречу подряд.