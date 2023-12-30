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«Оклахома-Сити» оборвала победную серию «Денвера», Гилджес-Александер набрал 40 очков

«Оклахома-Сити» оборвала победную серию «Денвера», Гилджес-Александер набрал 40 очков
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В ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете «Болл Арены» в Денвере завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу со счётом 119:93 одержали гости.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первая четверть прошла в относительно равной борьбе, но по её итогам «Оклахома» показалась впереди на шесть очков. К большому перерыву гости сохранили это преимущество, а в третьей четверти оторвались от соперника на +20. Результатом заключительного периода стало ещё большее увеличение разрыва в счёте.

Самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити»), на счету которого 40 набранных очков, а также четыре подбора и три результативных паса.

«Денвер» прервал шестиматчевую победную серию, «Оклахома-Сити» выиграла третью встречу подряд.

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
93 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 19, Уотсон - 14, Портер - 12, Строутер - 10, Маррей - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Джексон - 8, Джордан - 6, Браун - 4, Ки - 3, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Холмгрен - 24, Гидди - 12, Уильямс - 11, Уиггинс - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Уоллес - 4, Уотерс III - 3, Мицич - 2, Сарр - 2, Уильямс, Дав. Бертанс, Манн
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