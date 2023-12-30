Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кармело Энтони назвал звезду «Клипперс», на которую нужно равняться молодым игрокам

Кармело Энтони назвал звезду «Клипперс», на которую нужно равняться молодым игрокам
Комментарии

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони сообщил, что на лёгкого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа нужно равняться всем юным баскетболистам.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Все дети в данный момент должны хотеть иметь такую же форму. Это словно ты создал себе игрока в 2K (игре), который может бросать, может отлично справляться с мячом, который невероятно полезен на обеих сторонах площадки. Вот это форма!» — сказал Кармело Энтони на YouTube-канале 7PM in Brooklyn.

Отметим, что на данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Калифорнии в последнем матче обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 117:106.

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 106
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Харден - 16, Зубац - 15, Уэстбрук - 14, Коффи - 13, Пауэлл - 13, Мэнн - 11, Браун - 7, Тайс - 5, Бостон, Хиланд, Примо, Миллер, Такер, Диабате
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 22, Смарт - 22, Морант - 19, Бейн - 18, Альдама - 12, Уильямс Мл. - 5, Родди - 4, Тиллман - 2, Бийомбо - 2, Гильярд, Уильямс, Кончар
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android