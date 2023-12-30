Кармело Энтони назвал звезду «Клипперс», на которую нужно равняться молодым игрокам

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони сообщил, что на лёгкого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа нужно равняться всем юным баскетболистам.

«Все дети в данный момент должны хотеть иметь такую же форму. Это словно ты создал себе игрока в 2K (игре), который может бросать, может отлично справляться с мячом, который невероятно полезен на обеих сторонах площадки. Вот это форма!» — сказал Кармело Энтони на YouTube-канале 7PM in Brooklyn.

Отметим, что на данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Калифорнии в последнем матче обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 117:106.