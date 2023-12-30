Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Артём Забелин покинул «Минск», сыграв в одном матче за клуб

Артём Забелин покинул «Минск», сыграв в одном матче за клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой белорусского «Минска» Артём Забелин не будет выступать за клуб в 2024 году. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Фото: БК «Минск»

Отметим, что баскетболист провёл всего лишь один матч за «Минск» в Единой лиге ВТБ. Забелин сыграл с московским ЦСКА, за 10 минут на паркете игрок набрал шесть очков, совершил три подбора, по одному перехвату и блокшоту.

Напомним, что ранее команда рассталась с главным тренером Ростиславом Вергуном, который руководил командой с 2019 года. С тех пор в белорусском баскетболе минчане не уступали звание лидеров в чемпионате страны и розыгрыше Кубка Беларуси.

На данный момент «Минск» занимает последнее место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из столицы Беларуси уступил во всех 19 матчах сезона.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android