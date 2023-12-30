Артём Забелин покинул «Минск», сыграв в одном матче за клуб

Центровой белорусского «Минска» Артём Забелин не будет выступать за клуб в 2024 году. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Фото: БК «Минск»

Отметим, что баскетболист провёл всего лишь один матч за «Минск» в Единой лиге ВТБ. Забелин сыграл с московским ЦСКА, за 10 минут на паркете игрок набрал шесть очков, совершил три подбора, по одному перехвату и блокшоту.

Напомним, что ранее команда рассталась с главным тренером Ростиславом Вергуном, который руководил командой с 2019 года. С тех пор в белорусском баскетболе минчане не уступали звание лидеров в чемпионате страны и розыгрыше Кубка Беларуси.

На данный момент «Минск» занимает последнее место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из столицы Беларуси уступил во всех 19 матчах сезона.