Лидер «Уралмаша»: Барцокас не просто тренер, он – настоящая легенда

Центровой екатеринбургского «Уралмаша» Октавиус Эллис поделился мнением о работе с тренером греческого «Олимпиакоса» Георгиосом Барцокасом.

«Получилось ли сработаться с Барцокасом в “Олимпиакосе”? В Греции очень любят баскетбол, и все знают, что у команды “Олимпиакос” самая большая фан-база в Европе. К сожалению, это был первый год “ковида”, и мы играли без зрителей, поэтому прочувствовать эту атмосферу не очень получилось. Что касается Барцокаса – он не просто тренер, он — играющий тренер, настоящая легенда. В плане личного общения, это тот человек, с которым можно спокойно общаться и вне площадки, всегда тебя поддержит», – приводит слова Эллиса официальный сайт «Уралмаша».

Отметим, что «Уралмаш» является дебютантом Единой лиги ВТБ. Клуб из Екатеринбурга на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, имея результат – 9-10.