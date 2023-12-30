Фурнье раскритиковал систему наград в НБА после новости с участием Ривза

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье критически отозвался о системе наград в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я думаю, лиге действительно пора подумать об изменении системы наград. Особенно для лучшего защитного игрока сезона (Defensive player of the year – DPOY). Эти рейтинги не имеют никакого значения», – написал Эван Фурнье в социальной сети X (ранее Twitter).

Также Фурнье прикрепил к своему сообщению новость о том, что Остин Ривз является фаворитом о награде лучшему шестому игроку сезона в НБА, тем самым намекнув на то, что игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» вряд ли заслуживает эту награду.

Отметим, что в прошлом сезоне 31-летний Фурнье принял участие лишь в 27 матчах регулярного сезона НБА ассоциации и ни разу не появился на площадке в плей-офф, а в сезоне-2023/2024 появился на паркете лишь в одном матче, сыграв 14 минут.