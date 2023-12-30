«Впереди у нас много вызовов». Главный тренер «Монако» — о победе над «Барселоной»

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович высказался об уверенной победе своей команды в домашнем матче регулярного сезона Евролиги над «Барселоной» (91:71).

«Счастлив этой победе и тем, как мы её добились. Я жду с нетерпением следующих игр и вызовов. Каждый из игроков выступил хорошо и внёс свой вклад в победу.

Мы нашли способ набирать очки за счёт индивидуальных качеств и впереди у нас очень важный период, с множеством вызовов», — приводит слова Обрадовича официальный сайт Евролиги.

«Монако» набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги. В ближайшей игре в рамках этого турнира монегаски сыграют 2 января на выезде с тель-авивским «Маккаби».

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