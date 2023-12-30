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«Впереди у нас много вызовов». Главный тренер «Монако» — о победе над «Барселоной»

«Впереди у нас много вызовов». Главный тренер «Монако» — о победе над «Барселоной»
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Главный тренер «Монако» Саша Обрадович высказался об уверенной победе своей команды в домашнем матче регулярного сезона Евролиги над «Барселоной» (91:71).

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
29 декабря 2023, пятница. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
91 : 71
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра

«Счастлив этой победе и тем, как мы её добились. Я жду с нетерпением следующих игр и вызовов. Каждый из игроков выступил хорошо и внёс свой вклад в победу.

Мы нашли способ набирать очки за счёт индивидуальных качеств и впереди у нас очень важный период, с множеством вызовов», — приводит слова Обрадовича официальный сайт Евролиги.

«Монако» набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги. В ближайшей игре в рамках этого турнира монегаски сыграют 2 января на выезде с тель-авивским «Маккаби».

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