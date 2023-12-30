Лукич: в отличие от того, что было в Казани, сегодня мы выглядели баскетбольной командой

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал домашнее поражение своей команды в сегодняшнем матче Единой лиги ВТБ от УНИКСа (61:70).

«Хочу поздравить УНИКС с победой. Они дождались наших ошибок и воспользовались моментом. В последние три с половиной минуты мы просто остановились, и в этом не столько заслуга нашего соперника, сколько наша беда. Где-то четыре-пять раз мы не успевали совершить атаку и допускали технические ошибки. Жаль, но всё же 37 минут мы выглядели достойным соперником, и УНИКС очевидно нервничал.

Наша игра с появлением двух разыгрывающих в заявке выглядит уже по-другому. Уверен, что постепенно мы прибавляем. Понимаю, что все будут помнить последние три минуты этой игры, но в такой непростой ситуации, мне кажется, мы сделали небольшой шаг вперёд. Выглядели как баскетбольная команда, в отличие от того, что было в первой игре с УНИКСом в Казани. Тогда был позор.

Мы проанализировали и сейчас понимаем, из-за чего тогда произошли ошибки. Будем их исправлять, хотя времени на коррекцию у нас больше нет. После Нового года к тренировочному подключатся один-два игрока. Не надейтесь сразу на многое, они слишком много времени провели вне тренировочного процесса. Надо иметь терпение. И всё же будет попроще», — приводит слова Лукича пресс-служба «Пари НН».

Нижегородцы занимают 13-е место в таблице Единой лиги ВТБ, победив в 26,3% матчей.