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Генменеджеры Единой лиги ВТБ назвали лучшего игрока и тренера в истории турнира

Генменеджеры Единой лиги ВТБ назвали лучшего игрока и тренера в истории турнира
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Генменеджеры команд Единой лиги ВТБ во время участия в анонимном опросе «Спорт-экспресса» поделились мнением о лучшем игроке и тренере в истории турнира.

В категории игроков большинство опрошенных отдали свой голос за разыгрывающего Алексея Шведа. За него проголосовали четыре генеральных менеджера. По три голоса получили Андрей Кириленко и Виктор Хряпа. Ещё по одному голосу досталось Никите Курбанову, Виталию Фридзону, Марио Хезонье и Джону Роберту Холдену.

Лучшим тренером в истории Единой лиги ВТБ был признан Этторе Мессина, возглавлявший ЦСКА. За него проголосовали пять генменеджеров. Четыре голоса получил его один экс-наставник армейцев, Димитрис Итудис. Георгиос Барцокас («Локомотив-Кубань», «Химки»), Зоран Лукич («Нижний Новгород») и Велимир Перасович (УНИКС) получили по одному голосу. Ещё два человека дать ответ затруднились.

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