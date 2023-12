Аренас: когда я играл в «Голден Стэйт», у нас на скамейке сидели пьяные игроки

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас, комментируя 28-матчевую серию поражений «Детройт Пистонс», вспомнил похожий период в начале своей карьеры, когда он выступал за «Голден Стэйт Уорриорз».

«В моём дебютном сезоне у нас была серия 6-40. Как это выглядело? Точно так же, как и на площадке. Парни решили: «Мы больше не будем тренироваться. Только приходить на игры. Это бессмысленно. Мы просто будем приезжать на матчи». Зачем нам тренировки? Потому что ты не отдаёшься полностью на площадке. Ты просто споришь. Ты споришь о своём игровом времени.

На конце скамейки у нас были ребята, которые выпивали по две бутылки пива за четверть в банках из-под Gatorade. Так что на конце скамейки у нас сидели пьяные игроки», — сказал Аренас на YouTube-канале The Right Time with Bomani Jones.