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«Детройт» одержал всего девять побед за весь 2023 год

«Детройт» одержал всего девять побед за весь 2023 год
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«Детройт Пистонс» одержал победы лишь в 9 из 74 матчей НБА, сыгранных в 2023 году.

Напомним, на данный момент клуб является обладателем активной антирекордной серии поражений в истории НБА, насчитывающей 28 матчей подряд.

В последнем матче «Детройт» проиграл «Бостон Селтикс» в овертайме со счётом 122:128. При этом клуб из Мичигана по ходу игры вёл с разницей «+21». Напомним, ранее в истории НБА серии поражений в одном сезоне доходили только до 26 матчей — «Кливленд Кавальерс» (2010/2011) и «Филадельфия Сиксерс» (2013/2014).

«Пистонс» занимают последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции с двумя победами в 31 матче регулярного чемпионата, являясь также и худшей командой всей лиги. При этом на старте сезона «Детройт» выиграл два матча из трёх, одержав верх над «Шарлотт Хорнетс» на выезде (111:99) и над «Чикаго Буллз» на своей площадке (118:102).

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 122
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Порзингис - 35, Тейтум - 31, Уайт - 23, Холидэй - 12, Притчард - 9, Хорфорд - 8, Хозер - 5, Кета - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Детройт Пистонс: Каннингем - 31, Айви - 22, Богданович - 17, Дюрен - 15, Бёркс - 12, Ливерс - 9, Уайзмен - 6, Нокс - 6, Хейз - 2, Томпсон - 2, Сассер, Харрис, Багли III
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