«Детройт» одержал всего девять побед за весь 2023 год

«Детройт Пистонс» одержал победы лишь в 9 из 74 матчей НБА, сыгранных в 2023 году.

Напомним, на данный момент клуб является обладателем активной антирекордной серии поражений в истории НБА, насчитывающей 28 матчей подряд.

В последнем матче «Детройт» проиграл «Бостон Селтикс» в овертайме со счётом 122:128. При этом клуб из Мичигана по ходу игры вёл с разницей «+21». Напомним, ранее в истории НБА серии поражений в одном сезоне доходили только до 26 матчей — «Кливленд Кавальерс» (2010/2011) и «Филадельфия Сиксерс» (2013/2014).

«Пистонс» занимают последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции с двумя победами в 31 матче регулярного чемпионата, являясь также и худшей командой всей лиги. При этом на старте сезона «Детройт» выиграл два матча из трёх, одержав верх над «Шарлотт Хорнетс» на выезде (111:99) и над «Чикаго Буллз» на своей площадке (118:102).