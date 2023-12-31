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Леброн Джеймс кричал на судью и был в ярости из-за спорного момента в матче НБА

Леброн Джеймс кричал на судью и был в ярости из-за спорного момента в матче НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был в гневе из-за спорного момента во время концовки матча с «Миннесотой Тимбервулвз»

Джеймс обратился к судье: «Посмотри, посмотри на это!» На это рефери ответил: «Это решение центра повторов НБА, а не моё». После этого Леброн не сдержался: «Это чушь собачья, посмотри на этот долбаный повтор!»

Напомним, Джеймс выбросил трёхочковый бросок в матче с «Миннесотой» в самой концовке, но судьи посчитали, что Леброн наступил на линию, и засчитали это попадание как двухочковое.

Отметим, что трёхочковое попадание Джеймса могло сравнять счёт, но в итоге «Лейкерс» пришлось фолить на последних секундах встречи, в связи с чем команда в итоге проиграла со счётом 106:108.

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