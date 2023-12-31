Морант: когда я на площадке, матч проходит совершенно по-другому

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант считает, что игра его команды меняется, когда он находится на площадке.

«Когда я на площадке, матч проходит совершенно по-другому. Команда должна по-другому вести разведку и иметь защитные схемы, когда я нахожусь на площадке», — приводит слова Моранта ESPN.

Напомним, суперзвезда «Мемфиса» сталкивался с критикой в ​​течение нескольких последних месяцев, особенно после того, как НБА дважды дисквалифицировала его из-за инцидентов за пределами площадки.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации на счету Джа Моранта четыре матча, в которых он в среднем за игру набирал 26,8 очка, делал 5,6 подбора и отдавал 8,8 передачи.