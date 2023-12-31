«К сожалению, не получилось». Гомельский оценил работу Ясикявичюса в «Барселоне»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу работы Шарунаса Ясикявичюса в «Барселоне».

«Я понимал, чего Ясикявичюс хочет добиться, к чему стремится в плане тактики, какие требования он предъявляет игрокам. К сожалению, не получилось. Возможно, элементарно не хватило времени и ресурсов на полноценную смену поколений. Шарунас не заявил о себе громко. Желаю ему успехов с «Фенербахче», — написал Гомельский на своём сайте.

Шарунас Ясикявичус тренировал «Барселону» с 2020 по 2023 год. Литовец провёл 131 матч в чемпионате Испании, 118 — в Евролиге, семь — в Копа дель Рей, шесть — в Суперкубке и шесть — в Каталонской лиге. Из этих 268 матчей Ясикявичюс выиграл 204.

Ранее Ясикявичус провёл четыре сезона в качестве главного тренера «Жальгириса», выведя литовский клуб в «Финал четырёх» Евролиги в 2018 году.