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«Самый высокий Дед Мороз найден!». Игроки МБА раздали подарки жителям Москвы

«Самый высокий Дед Мороз найден!». Игроки МБА раздали подарки жителям Москвы
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Баскетболисты МБА поздравили жителей Москвы с наступающим Новым годом. В роли Деда Мороза выступил центровой команды Евгений Минченко, рост которого составляет 215 см.

«Самый высокий Дед Мороз в Москве найден!

Считанные часы остаются до главного праздника, накануне которого наши игроки вышли на улицы города, чтобы поздравить москвичей и гостей столицы!», — говорится в описании к видео.

Видео доступно на YouTube-канале ПБК МБА.

Напомним, 27 декабря, состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу, в котором встречались московская МБА и Новосибирск. Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев площадки со счётом 88:44. В первом матче МБА также одержала победу со счётом 83:60 и по сумме двух матчей стала участником четвертьфинала.

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