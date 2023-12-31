«Самый высокий Дед Мороз найден!». Игроки МБА раздали подарки жителям Москвы

Баскетболисты МБА поздравили жителей Москвы с наступающим Новым годом. В роли Деда Мороза выступил центровой команды Евгений Минченко, рост которого составляет 215 см.

«Самый высокий Дед Мороз в Москве найден!

Считанные часы остаются до главного праздника, накануне которого наши игроки вышли на улицы города, чтобы поздравить москвичей и гостей столицы!», — говорится в описании к видео.

Видео доступно на YouTube-канале ПБК МБА.

Напомним, 27 декабря, состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу, в котором встречались московская МБА и Новосибирск. Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев площадки со счётом 88:44. В первом матче МБА также одержала победу со счётом 83:60 и по сумме двух матчей стала участником четвертьфинала.