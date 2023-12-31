«Я понятия не имел, что он заступил». Эдвардс высказался о спорном моменте с Леброном

Лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс дал комментарий по поводу заступа Леброна Джеймса во время концовки их матча.

«Я понятия не имел, что он заступил. Уже видел, как на победу под сирену бросаю. Я серьезно. Уже видел, как Финч рисует под меня владение. Я был готов к этому. Не знал, что это был 2-очковый, пока все не сказали», — приводит слова Эдвардса Джон Кравчински в социальных сетях.

Напомним, Джеймс выбросил трёхочковый бросок в матче с «Миннесотой» в самой концовке, но судьи посчитали, что Леброн наступил на линию, и засчитали это попадание как двухочковое.

Отметим, что трёхочковое попадание Джеймса могло сравнять счёт, но в итоге «Лейкерс» пришлось фолить на последних секундах встречи, в связи с чем команда в итоге проиграла со счётом 106:108.