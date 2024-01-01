34 очка Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в Нью-Орлеане

В Нью-Орлеане (США) на арене «Смути Кинг-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» нанёс поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» (129:109).

Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард гостей Леброн Джеймс, записавший на свой счёт 34 очка.

В составе победителей лучшим стал форвард Брэндон Ингрэм, набравший 26 очков.

Дабл-даблами в этой встрече отметились центровой Энтони Дэвис из «Лейкерс» (20 очков, 10 подборов) и форвард Ларри Нэнс-младший из «Пеликанс» (11 очков, 10 подборов).

«Нью-Орлена» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 57,6% побед.

Калифорнийский клуб идёт на 10 строчке Запада, победив ровно в 50% матчей.