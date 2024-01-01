34 очка Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в Нью-Орлеане
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В Нью-Орлеане (США) на арене «Смути Кинг-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» нанёс поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» (129:109).
Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард гостей Леброн Джеймс, записавший на свой счёт 34 очка.
В составе победителей лучшим стал форвард Брэндон Ингрэм, набравший 26 очков.
Дабл-даблами в этой встрече отметились центровой Энтони Дэвис из «Лейкерс» (20 очков, 10 подборов) и форвард Ларри Нэнс-младший из «Пеликанс» (11 очков, 10 подборов).
«Нью-Орлена» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 57,6% побед.
Калифорнийский клуб идёт на 10 строчке Запада, победив ровно в 50% матчей.
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
129 : 109
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 26, Ингрэм - 26, Макколлум - 22, Джонс - 13, Валанчюнас - 13, Нэнс - 11, Альварадо - 8, Маршалл - 6, Дэниэлс - 3, Хоукинс - 1, Льюис, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Дэвис - 20, Ривз - 20, Принс - 15, Кристи - 7, Вандербилт - 4, Хатимура - 4, Вуд - 3, Худ-Скифино - 2, Хэйс
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