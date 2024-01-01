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Трипл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» обыграть в гостях «Мемфис»

Трипл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» обыграть в гостях «Мемфис»
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В Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» потерпел поражение от «Сакраменто Кингз» (92:123).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Малик Монк, записавший на свой счёт 27 очков.

В составе «Гриззлиз» лучшую результативность продемонстрировал форвард Джарен Джексон, набравший 18 очков. Звёздный разыгрывающий хозяев Джа Морант покинул паркет с 17 очками.

Литовский центровой «Сакраменто» Дамантас Сабонис оформил в этой игре трипл-дабл (13 очков, 21 подбор и 12 передач).

«Кингз» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 61,3% побед.

«Мемфис» идёт на 13 строчке Запада, победив в 31,3% матчей.

Статистика НБА сезона-2023/2024
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
92 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 18, Кеннард - 17, Морант - 17, Бейн - 17, Смарт - 12, Альдама - 5, Тиллман - 2, Родди - 2, Роуз - 2, Уильямс Мл., Уильямс, Бийомбо, Кончар
Сакраменто Кингз: Монк - 27, Фокс - 24, Сабонис - 13, Лайлз - 12, Барнс - 11, Мюррэй - 10, Хаертер - 9, Митчелл - 8, Дуарте - 7, Везенков - 2, Макги, Эдвардс, Эллис, Лень, Toscano
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