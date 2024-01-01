Трипл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» обыграть в гостях «Мемфис»

В Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» потерпел поражение от «Сакраменто Кингз» (92:123).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Малик Монк, записавший на свой счёт 27 очков.

В составе «Гриззлиз» лучшую результативность продемонстрировал форвард Джарен Джексон, набравший 18 очков. Звёздный разыгрывающий хозяев Джа Морант покинул паркет с 17 очками.

Литовский центровой «Сакраменто» Дамантас Сабонис оформил в этой игре трипл-дабл (13 очков, 21 подбор и 12 передач).

«Кингз» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 61,3% побед.

«Мемфис» идёт на 13 строчке Запада, победив в 31,3% матчей.