Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Миннесота» проиграла «Никс», у Рэндла 39 очков

«Миннесота» проиграла «Никс», у Рэндла 39 очков
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 112:106.

В составе победителей самым результативным стал Джулиус Рэндл, который записал в свой актив 39 очков.
В составе «Миннесоты» самым результативным стал Энтони Эдвардс, набравший 35 очков.

Таким образом, «Никс» одержали первую победу после трёх поражений подряд. «Миннесота», в свою очередь, потерпела второе поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Нью-Йорк Никс» встретится с «Чикаго Буллз», а «Миннесота» проведёт матч с «Нью-Орлеан Пеликанс». Обе встречи состоятся 4 января.

НБА - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 39, Ануноби - 17, Брансон - 16, Дивинченцо - 15, Гримс - 10, Харт - 8, Хартенштайн - 7, Топпин, Макбрайд, Ачиува, Фурнье, Браун, Симс, Арчидиаконоу, Гибсон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 35, Таунс - 29, Гобер - 10, Маклафлин - 9, Макдэниелс - 8, Конли - 5, Рид - 5, Александер-Уолкер - 3, Андерсон - 2, Майнотт, Никс, Милтон, Браун
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android