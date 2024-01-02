«Миннесота» проиграла «Никс», у Рэндла 39 очков
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 112:106.
В составе победителей самым результативным стал Джулиус Рэндл, который записал в свой актив 39 очков.
В составе «Миннесоты» самым результативным стал Энтони Эдвардс, набравший 35 очков.
Таким образом, «Никс» одержали первую победу после трёх поражений подряд. «Миннесота», в свою очередь, потерпела второе поражение за последние четыре матча.
В следующем матче «Нью-Йорк Никс» встретится с «Чикаго Буллз», а «Миннесота» проведёт матч с «Нью-Орлеан Пеликанс». Обе встречи состоятся 4 января.
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 39, Ануноби - 17, Брансон - 16, Дивинченцо - 15, Гримс - 10, Харт - 8, Хартенштайн - 7, Топпин, Макбрайд, Ачиува, Фурнье, Браун, Симс, Арчидиаконоу, Гибсон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 35, Таунс - 29, Гобер - 10, Маклафлин - 9, Макдэниелс - 8, Конли - 5, Рид - 5, Александер-Уолкер - 3, Андерсон - 2, Майнотт, Никс, Милтон, Браун
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