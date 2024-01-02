«Миннесота» проиграла «Никс», у Рэндла 39 очков

Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 112:106.

В составе победителей самым результативным стал Джулиус Рэндл, который записал в свой актив 39 очков.

В составе «Миннесоты» самым результативным стал Энтони Эдвардс, набравший 35 очков.

Таким образом, «Никс» одержали первую победу после трёх поражений подряд. «Миннесота», в свою очередь, потерпела второе поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Нью-Йорк Никс» встретится с «Чикаго Буллз», а «Миннесота» проведёт матч с «Нью-Орлеан Пеликанс». Обе встречи состоятся 4 января.