Василие Пушица определился с клубом после ухода из «Автодора»

28-летний сербский защитник Василие Пушица, который недавно покинул «Автодор» из Саратова, подписал контракт с «Астаной». Об этом на своей странице в социальных сетях, сославшись на источники, рассказал журналист Totalbasket Христос Харпидис.

Пушица присоединился к «Автодору» в конце сентября прошлого года. Серб был одним из лидеров саратовской команды: Василие принял участие в 18 матчах в её составе, в которых в среднем набирал 8,7 очка, делал 2,1 подбора и две передачи.

В настоящий момент «Астана» занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе восемь побед при 11 поражениях. «Автодор» располагается на 10-й позиции. На счету саратовцев также восемь побед и 11 поражений.