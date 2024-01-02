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Харден — о возвращении Кавая Леонарда после травмы: вы и сами всё видели

Харден — о возвращении Кавая Леонарда после травмы: вы и сами всё видели
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден прокомментировал возвращение в строй лёгкого форварда команды Кавая Леонарда. Леонард вернулся на паркет в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (121:104), восстановившись после травмы бедра. Игрок пропускал последние четыре игры клуба.

«Возвращение Леонарда? Вы и сами всё видели. Вы видели это представление. Просто элита», — приводит слова Хардена у себя в социальных сетях обозреватель Джои Линн.

В матче с «Майами» Леонард провёл на площадке более 33 минут и за это время набрал 24 очка, совершил шесть подборов и отдал пять результативных передач. В нынешнем сезоне Кавай демонстрирует следующую статистику: 24,4 очка, 5,9 подбора и 3,6 передачи.

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