Уэстбрук выиграл суд у фаната «Юты» по делу о клевете

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук выиграл суд у болельщика «Юты Джаз» по делу о клевете, которое было заведено пять лет назад.

Апелляционный суд штата Юта подтвердил отклонение иска о клевете, поданного пять лет назад болельщиком «Юты» Шейном Кейселом и его девушкой Дженнифер Хафф по отношению к Расселлу Уэстбруку.

Судья Райан Тенни, возглавлявший коллегию из трёх судей, заявил, что утверждение Уэстбрука не является клеветой, поскольку утверждение о том, что кто-то сделал расистское замечание, является мнением, а мнения защищаются законом о свободе слова.

«Одним из элементов иска о клевете является то, что рассматриваемое заявление должно быть ложным», — написал Тенни. «В более широком смысле, заявление может быть признано клеветническим только в том случае, если можно доказать его истинность или ложность».

Сам инцидент произошёл 1 марта 2019 года. Уэстбрук сидел на скамейке запасных с повязкой на коленях. Кейсел, который сидел в третьем ряду возле скамейки «Тандер», утверждает, что сказал Уэстбруку: «Бро, сядь и приложи лёд к коленям». Другой болельщик слышал, как Кейсел сказал Уэстбруку, что он «привык стоять» на коленях.

Позже «Юта» навсегда запретил Кейселу посещать домашние матчи. После этого болельщик и его девушка потеряли работу, в результате чего и подали иск на Уэстбрука, обвинив его в том, что тот причинил им серьёзное эмоциональное расстройство.