Защитник «Юты» Джордан Кларксон прокомментировал первый в карьере трипл-дабл

Атакующий защитник, один из лидеров «Юты Джаз» Джордан Кларксон высказался о своём достижении в победном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс» (127:90).

Кларксон впервые в карьере стал автором трипл-дабла, набрав 20 очков, совершив 10 подборов и отдав 11 результативных передач. В последний раз игрок «Юты Джаз» оформлял трипл-дабл в 2008 году, когда подобное достижение покорилось Карлосу Бузеру.

«Это много значит для меня. Я выступаю за эту команду дольше всех в нашем составе. Я видел много разных ребят, разных составов, я сам играл с Карлосом Бузером. Поэтому это очень приятно и очень круто для меня. Таким достижением можно гордиться, оно точно занимает важное место в моей карьере.

Честно говоря, до самого последнего подбора я не верил, что у меня получится. Было много «сквозняков», Уокер Кесслер часто блокировал броски. Мы перехватывали мяч и усилили давление в обороне. Почти не ошибались в атаке. Так что да, я сомневался вплоть до самого последнего отскока. Я немного нервничал.

Что говорил тренер? Мы шутили с ним на эту тему. Сказал ему, что могу попытаться попасть мячом в дужку и поймать его. Он сказал: «Ты можешь просто взять подбор, чтобы я уже снял тебя с игры?» Я отвечал, что стараюсь. Он сказал, что я должен просить тайм-аут, когда совершу этот последний подбор, и для меня этот матч будет окончен», – приводит слова Кларксона BasketNews.