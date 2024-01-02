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22 очка игрока сборной России помогли «Црвене Звезде» обыграть в гостях «Фенербахче»

22 очка игрока сборной России помогли «Црвене Звезде» обыграть в гостях «Фенербахче»
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В Стамбуле завершился матч регулярного сезона Евролиги, в котором местный «Фенербахче» неожиданно проиграл белградской «Црвене Звезде»(76:85).

Евролига. Календарь сезона-2023/2024
Евролига. Турнирная таблица сезона-2023/2024

Российский тяжёлый форард гостей Джоэл Боломбой набрал в этой встрече 22 очка, став самым результативным игроком матча.

«Црвена Звезда» одержала седьмую победу в турнире, имеет 14 очков и занимает 15 место в турнирной таблице соревнования.

«Фенербахче» потерпел восьмое поражение, остался с 20 очками и идёт седьмым.

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Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
02 января 2024, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
76 : 85
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Црвена Звезда: Теодосич, Ханга, Давидовац, Лазич, Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи, Topic, dos Santos
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