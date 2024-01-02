22 очка игрока сборной России помогли «Црвене Звезде» обыграть в гостях «Фенербахче»

В Стамбуле завершился матч регулярного сезона Евролиги, в котором местный «Фенербахче» неожиданно проиграл белградской «Црвене Звезде»(76:85).

Российский тяжёлый форард гостей Джоэл Боломбой набрал в этой встрече 22 очка, став самым результативным игроком матча.

«Црвена Звезда» одержала седьмую победу в турнире, имеет 14 очков и занимает 15 место в турнирной таблице соревнования.

«Фенербахче» потерпел восьмое поражение, остался с 20 очками и идёт седьмым.

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