Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Маккаби» одержал важную победу над «Монако» в матче Евролиги

«Маккаби» одержал важную победу над «Монако» в матче Евролиги
Комментарии

В Тель-Авиве завершился матч регулярного сезона Евролиги, в котором местный «Маккаби» добился победы в важном с турнирной точки зрения матче с «Монако» (93:83).

Евролига. Календарь сезона-2023/2024
Евролига. Турнирная таблица сезона-2023/2024

Самыми результативными игроками встречи стали форвард хозяев Бонзи Колсон и разыгрывающий монегасков Майк Джеймс, оба набравшие по 27 очков.

Израильский клуб одержал 11-ю победу в нынешнем сезоне Евролиги, имеет 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице соревнования. Следующий матч в рамках данного турнира «Маккаби» проведёт 4 января на выезде с «Фенербахче».

«Монако» потерпел восьмое поражение в турнире, остался с 20 очками и идёт седьмым. В ближайшем матче Евролиги команда Саши Обрадовича 4 января будет гостить у «Олимпиакоса».

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
02 января 2024, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
93 : 83
Монако
Монако, Монако
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Небо, Блатт, Колсон
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Холл, Джеймс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android