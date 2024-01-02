«Маккаби» одержал важную победу над «Монако» в матче Евролиги

В Тель-Авиве завершился матч регулярного сезона Евролиги, в котором местный «Маккаби» добился победы в важном с турнирной точки зрения матче с «Монако» (93:83).

Самыми результативными игроками встречи стали форвард хозяев Бонзи Колсон и разыгрывающий монегасков Майк Джеймс, оба набравшие по 27 очков.

Израильский клуб одержал 11-ю победу в нынешнем сезоне Евролиги, имеет 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице соревнования. Следующий матч в рамках данного турнира «Маккаби» проведёт 4 января на выезде с «Фенербахче».

«Монако» потерпел восьмое поражение в турнире, остался с 20 очками и идёт седьмым. В ближайшем матче Евролиги команда Саши Обрадовича 4 января будет гостить у «Олимпиакоса».

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