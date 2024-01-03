«Маккаби» победил «Монако» и другие результаты Евролиги 2 января
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2 января прошли пять матчей 18-го тура регулярного сезона Евролиги. В самом престижном баскетбольном клубном турнире Европы встречались клубы из Турции, Литвы, Израиля, Франции, Греции, Сербии, Германии и Италии.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 2 января в Евролиге:
«Фенербахче» — «Црвена Звезда» — 76:85;
«Жальгирис» — «Альба» — 77:71;
«Маккаби» — «Монако» — 93:83;
«Олимпиакос» — «Олимпия Милан» — 79:74;
«Партизан» — АСВЕЛ — 90:77.
Лидером регулярного сезона Евролиги является мадридский «Реал», одержавший победу в 16 из 17 матчей и набравший 32 очка. Замыкает турнирную таблицу французский АСВЕЛ, сумевший добиться побед лишь в двух играх.
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Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
02 января 2024, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
76 : 85
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Црвена Звезда: Теодосич, Ханга, Давидовац, Лазич, Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи, Topic, dos Santos
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
02 января 2024, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
77 : 71
Альба
Берлин, Германия
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Холлинс, Самнер, Димша, Lavrinovicius, Manek, Улановас
Альба: Браун, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Кумадже, Rapieque, Тиман, Bean
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
02 января 2024, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
93 : 83
Монако
Монако, Монако
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Небо, Блатт, Колсон
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Холл, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
02 января 2024, вторник. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
79 : 74
Олимпия Милан
Милан, Италия
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Питерс, Петрушев, Милутинов, Сикма, Маккиссик
Олимпия Милан: Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Напьер, Kamagate, Риччи, Flaccadori, Холл, Caruso, Хайнс, Фойгтман
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
02 января 2024, вторник. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
90 : 77
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Партизан: Смит, Вукчевич, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, Egbunu, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
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