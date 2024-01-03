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«Маккаби» победил «Монако» и другие результаты Евролиги 2 января

2 января прошли пять матчей 18-го тура регулярного сезона Евролиги. В самом престижном баскетбольном клубном турнире Европы встречались клубы из Турции, Литвы, Израиля, Франции, Греции, Сербии, Германии и Италии.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 2 января в Евролиге:

«Фенербахче» — «Црвена Звезда» — 76:85;

«Жальгирис» — «Альба» — 77:71;

«Маккаби» — «Монако» — 93:83;

«Олимпиакос» — «Олимпия Милан» — 79:74;

«Партизан» — АСВЕЛ — 90:77.

Лидером регулярного сезона Евролиги является мадридский «Реал», одержавший победу в 16 из 17 матчей и набравший 32 очка. Замыкает турнирную таблицу французский АСВЕЛ, сумевший добиться побед лишь в двух играх.

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