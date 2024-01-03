Все результаты игрового дня НБА 3 января
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Сегодня, 2 января, в Национальной баскетбольной ассоциации завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 3 января:
«Филадельфия Сиксерс» – «Чикаго Буллз» – 110:97;
«Мемфис Гриззлиз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 106:98;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Бруклин Нетс» – 112:85;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Бостон Селтикс» – 127:123;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Орландо Мэджик» – 121:115;
«Сакраменто Кингз» – «Шарлотт Хорнетс» – 104:111.
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 97
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Макси - 21, Харрис - 20, Убре - 16, Батюм - 6, Хаус - 5, Спрингер - 4, Беверли - 3, Моррис - 2, Рид - 2, Мартин, Бамба, Каунсил, Лофтон Мл.
Чикаго Буллз: Дерозан - 16, Досунму - 15, Уайт - 14, Драммонд - 11, Картер - 9, Карузо - 8, Саного - 8, Филлипс - 7, Терри - 6, Уильямс - 3, Крэйг, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
106 : 98
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Бейн - 24, Альдама - 13, Кеннард - 12, Джексон - 10, Уильямс Мл. - 8, Смарт - 5, Бийомбо - 4, Роуз - 4, Тиллман, Уильямс, Родди, Кончар
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 20, Джонсон - 19, Сохан - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Уэсли - 10, Барлоу - 4, Макдермотт - 3, Мамукелашвили - 3, Брэнэм - 2, Джонс - 2, Грэм, Осман, Дьяките
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Гидди - 23, Уильямс - 16, Холмгрен - 14, Джо - 10, Дорт - 9, Уильямс - 5, Уоллес - 5, Уиггинс - 4, Мицич - 3, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Покушевски, Манн
Бостон Селтикс: Порзингис - 34, Тейтум - 30, Уайт - 19, Браун - 15, Холидэй - 7, Хорфорд - 7, Хозер - 6, Притчард - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Гидди - 23, Уильямс - 16, Холмгрен - 14, Джо - 10, Дорт - 9, Уильямс - 5, Уоллес - 5, Уиггинс - 4, Мицич - 3, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Покушевски, Манн
Бостон Селтикс: Порзингис - 34, Тейтум - 30, Уайт - 19, Браун - 15, Холидэй - 7, Хорфорд - 7, Хозер - 6, Притчард - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 115
Орландо Мэджик
Орландо
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Куминга - 19, Томпсон - 15, Пол - 12, Подзиемски - 10, Уиггинс - 10, Джексон-Дэвис - 10, Луни - 5, Пэйтон II - 2, Шарич - 2, Джозеф, Муди, Робинсон, Грин, Киньонес
Орландо Мэджик: Банкеро - 27, Вагнер - 25, Битадзе - 13, Вагнер - 12, Саггс - 10, Харрис - 8, Энтони - 8, Хьюстан - 6, Картер - 6, Блэк, Океке, Куин
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
104 : 111
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сакраменто Кингз: Фокс - 30, Сабонис - 23, Дуарте - 12, Мюррэй - 10, Лайлз - 9, Монк - 6, Хаертер - 4, Митчелл - 4, Лень - 3, Барнс - 3, Макги, Везенков, Эдвардс, Эллис, Toscano
Шарлотт Хорнетс: Розир - 34, Бриджес - 27, Вашингтон - 17, Мартин - 10, Ричардс - 7, Смит - 6, Макгауэнс - 4, Смит - 4, Тор - 2, Букнайт, Миллер, Менса
Лидером НБА в Западной конференции сейчас является «Миннесота Тимбервулвз» (24 победы — восемь поражений). На Востоке возглавляет таблицу «Бостон» (26 побед — семь поражений).
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