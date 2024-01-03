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Все результаты игрового дня НБА 3 января

Сегодня, 2 января, в Национальной баскетбольной ассоциации завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 3 января:

«Филадельфия Сиксерс» – «Чикаго Буллз» – 110:97;

«Мемфис Гриззлиз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 106:98;

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Бруклин Нетс» – 112:85;

«Оклахома-Сити Тандер» – «Бостон Селтикс» – 127:123;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Орландо Мэджик» – 121:115;

«Сакраменто Кингз» – «Шарлотт Хорнетс» – 104:111.

Лидером НБА в Западной конференции сейчас является «Миннесота Тимбервулвз» (24 победы — восемь поражений). На Востоке возглавляет таблицу «Бостон» (26 побед — семь поражений).