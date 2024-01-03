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Вембаньяма высказался о Джа Моранте, который забил через него сверху

Вембаньяма высказался о Джа Моранте, который забил через него сверху
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался об игре с разыгрывающим «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом. Напомним, их команды встретились в минувшем туре регулярного чемпионата НБА. В одном из эпизодов Морант забил через Вембаньяму сверху. Сама игра закончилась со счётом 106:98 в пользу «Граззлиз».

«Хороший игрок. Очень и очень маленький, поэтому против него непросто. К тому же он очень быстрый. Джа просто ещё один великий игрок, которого я теперь вижу каждый вечер в НБА. В этой лиге у каждой команды есть игрок, который создаёт проблемы», —приводит слова Вембаньямы у себя в социальных сетях журналист Том Осборн.

Центровой Виктор Вембаньяма слушает наставления от Грега Поповича:

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