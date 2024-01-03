Марко Симонович перешёл в «Бешикташ» на правах аренды

Черногорский центровой Марко Симонович присоединился к «Бешикташу» на правах аренды до конца сезона-2023/2024, сообщает Eurohoops.

Напомним, Симонович принадлежит сербской «Црвене Звезде».

«Клуб желает Марко успехов, побед и крепкого здоровья в его новом клубе, где он проведёт остаток сезона», — говорится в официальном сообщении белградского клуба.

Симонович начал свою карьеру в итальянском клубе «Менс Сана Сиена», затем выступал за «Петрол Олимпию» и «Мега Баскет», после чего «Чикаго Буллз» выбрал его 44-м пиком на драфте НБА 2020 года. За два года он сыграл всего 16 матчей в регулярном чемпионате за «Буллз» и провёл большую часть времени в G-League.

Летом этого года Симонович стал игроком «Црвены Звезды». В Адриатической лиге черногорец набирал в среднем 6,3 очка и делал 3,9 подбора.