Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Марко Симонович перешёл в «Бешикташ» на правах аренды

Марко Симонович перешёл в «Бешикташ» на правах аренды
Аудио-версия:
Комментарии

Черногорский центровой Марко Симонович присоединился к «Бешикташу» на правах аренды до конца сезона-2023/2024, сообщает Eurohoops.

Напомним, Симонович принадлежит сербской «Црвене Звезде».

«Клуб желает Марко успехов, побед и крепкого здоровья в его новом клубе, где он проведёт остаток сезона», — говорится в официальном сообщении белградского клуба.

Симонович начал свою карьеру в итальянском клубе «Менс Сана Сиена», затем выступал за «Петрол Олимпию» и «Мега Баскет», после чего «Чикаго Буллз» выбрал его 44-м пиком на драфте НБА 2020 года. За два года он сыграл всего 16 матчей в регулярном чемпионате за «Буллз» и провёл большую часть времени в G-League.

Летом этого года Симонович стал игроком «Црвены Звезды». В Адриатической лиге черногорец набирал в среднем 6,3 очка и делал 3,9 подбора.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android