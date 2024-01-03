«Никто не боится оленей». Перкинс заявил, что «Милуоки» не претендует на чемпионство в НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс выразил мнение, что, несмотря на результаты, «Милуоки Бакс» не является претендентом на титул чемпиона в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Никто не боится оленей. На самом деле сейчас как раз сезон охоты на оленей. Он начался примерно полтора месяца назад. Я не хочу ничего слышать о том, что сделали «Бакс» в последнее время, потому что они не играли с серьёзными соперниками. Да, они одержали хорошую победу над «Нью-Йорк Никс». Но затем «Никс» вернулись и вернули им должок на Рождество. При этом их не сравнивают с «Нью-Йорк Никс». Их сравнивают с претендентами на титул.

У «Бакс» нет своего стиля. «Если у вас поставленная игра на периметре, вы обыграете «Милуоки Бакс». Вы хотите бороться за титул с Дэмьеном Лиллардом, Маликом Бизли, Крисом Миддлтоном – это ваша стартовая пятёрка? Кого они смогут остановить на периметре? Никого.

Всем в «Бакс» пора понять это. Яне знаю, нужно ли им делать ещё один шаг на рынке, может быть после того как Джей Краудер поправится, им станет легче, но прямо сейчас «Бакс» не являются конкурентоспособной командой. Они никого не обыграли и не показали нам, что способны поднять свой уровень защиты на периметре.

Они не являются претендентами на титул», — сказал Перкинс в эфире ESPN.