Сборная СССР против «Милуоки Бакс». В 80-е такой матч состоялся в чемпионате «Макдоналдса»

Мало кто знает, но 36 лет назад в США состоялся уникальный и по-настоящему исторический баскетбольный матч: «Милуоки» играл со сборной Советского Союза. Вывеска довольно странная – казалось бы, где две эти команды вообще могли пересечься? Ответ может удивить. Встречались «Бакс» и СССР в чемпионате «Макдоналдса» (или McDonald’s Open), причём в самом первом его розыгрыше.

Этот турнир считался предсезонным для НБА: его трёхдневная программа проводилась в конце октября. С 1987-го по 1991-й он проходил ежегодно, однако в 1992-м, 1994-м и 1996-м состязание пришлось отметить из-за участия «Дрим-тим» в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а в 1998-м – из-за локаута в НБА. Ну а розыгрыш 1999 года стал для McDonald’s Open последним. В 2000-м турнир не стали проводить из-за диспута между УЛЕБ и ФИБА о правах на Евролигу.

За всё время существования чемпионата «Макдоналдса» там довелось выступить Майклу Джордану, Ларри Бёрду, Мэджику Джонсону, Хакиму Оладжьювону, Тиму Данкану, Патрику Юингу и другим звёздам НБА. Однако и именитым советским баскетболистам однажды предоставилась возможность сыграть на турнире.

Так, на правах финалистов Евробаскета-1987 туда поехали Тиит Сокк, Виктор Панкрашкин, Валерий Тихоненко, Александр Волков, Шарунас Марчюлёнис, Александр Белостенный, Сергей Тараканов, Вальдемарас Хомичюс, Римас Куртинайтис, Валдис Валтерс, Сергей Гришаев и Валерий Гоборов. Ну а возглавлял ту сборную легендарный Александр Гомельский.

Александр Гомельский Фото: fiba.basketball

Хозяевами соревнований были «Бакс», поэтому все три матча скромного чемпионата «Макдоналдса» проходили в Милуоки, на старом стадионе «оленей» – «Мекка Арене». Там они завоевали своё первое в истории чемпионство в 1971 году. Однако в сезоне, предшествовавшем первому McDonald’sOpen, «Бакс» заняли только четвёртое место на Востоке и второе – в дивизионе, в итоге вылетев во втором раунде плей-офф.

К предсезонному турниру они также подходили без числившихся в лазарете лидеров Сидни Монкрифа, Рики Пирса, Крэйга Ходжеса и Джона Лукаса. В результате в заявку команды вошли Джек Сикма, Рэнди Брюэр, Пол Пресси, Терри Каммингс, Джерри Рейнольдс, Чарльз Дэвис, Пэйс Мэннион, Джей Джей Уэбер, Пол Мокески, Кит Смит, Джон Стродер, Боб Макканн, Дадли Брэдли и Уинстон Гарленд. На тот момент «Милуоки» возглавлял Дел Харрис.

Третьей командой, принимавшей участие в McDonald’s Open, был «Милан» – победитель Евролиги, тогда ещё называвшейся Кубком европейских чемпионов, в сезоне-1986/1987. На тот момент в составе клуба выступали несколько бывших игроков НБА – например, Боб Макаду и Майк Д’Антони – а также легенда итальянского баскетбола Дино Менегин. Помимо них, в заявку вошли Риккардо Питтис, Фаусто Барнья, Рикки Браун, Роберто Премьер, Массимилиано Альди, Пито Монтеккиа и Марио Говерна. Тренировал ту команду Франко Казалини.

Коллективам предстояло побороться за трофей и призовые ($ 50 тыс.) по круговой системе «Раунд-робин». И так уж получилось, что после того, как и «Милуоки», и сборная СССР обыграли «Милан» (со счётом 123:111 и 135:108 соответственно), судьба чемпионского титула решалась в матче «Бакс» с советскими баскетболистами, состоявшемся 25 октября 1987 года.

Впервые в истории советская команда играла против коллектива из НБА. При этом матч был интересным не только со спортивной точки зрения: ведь тогда к концу близилась холодная война – продолжительный геополитический конфликт, центром которого, по сути, было противостояние СССР и США. Но генеральный секретарь ФИБА Борислав Станкович и комиссионер НБА Дэвид Стерн верили, что баскетбол только выиграет, если лучшие игроки будут соревноваться друг с другом, несмотря ни на что.

«Милуоки» был явным фаворитом того матча. Арвидас Сабонис, один из лучших игроков советской сборной, целиком пропустил турнир из-за травмы ахиллова сухожилия. Другой габаритный центровой, Владимир Ткаченко, также остался вне заявки по состоянию здоровья. Но когда команда потеряла и заменившего их Александра Белостенного, получившего повреждение голеностопа в матче с «Миланом», её шансы на победу в решающей встрече резко сократились.

В результате сборная СССР, на серебряном Евробаскете-1987 ставшая самой результативной командой, рассыпалась под защитным давлением «Милуоки» (особенно на периметре). В том матче советские баскетболисты не только допустили 24 потери, но и реализовали всего 34% своих бросков (3 из 25 из-за дуги). Даже для трио Тихоненко, Волкова и Марчюлёниса, на тот момент уже задрафтованных в НБА, точными оказались только 12 из 46 попыток.

Последний, конечно, набрал 19 очков, но 11 из них пришлись на штрафные. После матча Шарунас заявил, что, даже имея хорошую позицию для броска, он и одноклубники просто не могли побороть волнение. И если в первой половине им удавалось хоть как-то оставаться в игре, то во второй преимущество «Бакс» достигало отметки в «+48».

«Американский баскетбол – лучший в мире. Сегодня выиграть было невозможно. Мы с ребятами сегодня наблюдали за профессиональным баскетболом. Для меня это шанс поучиться. После этого я смогу вернуться домой и улучшить свою команду», – сказал тогда Александр Гомельский.

Лучшим игроком в составе «Милуоки» оказался Джерри Рейнольдс, набравший 24 очка и семь передач. И хотя в свои 24 года он был далеко не лучшим игроком в составе «Бакс», в матче с СССР он демонстрировал какие-то чудеса. Так, во время рывка 27:9 в начале третьего периода Рейнольдс подобрал мяч в середине площадки и сделал слепой пас из-за головы Полу Пресси, который завершил владение данком. Джерри был попросту быстрее, чем игроки соперника, оказав, таким образом, реальное влияние на исход встречи.

После поражения советских спортсменов на американской территории местные СМИ, конечно же, не удержались от того, чтобы приплести во всё произошедшее политику. Кто-то был жёстче в своих антикоммунистических высказываниях, кто-то – чуть скромнее, но идея о величии американского спорта красной нитью проходила сквозь заголовки газет.

«Баскетбол, зародившийся и взращённый в Соединённых Штатах, сегодня является спортом с мировым именем. Десятки стран всех размеров позаимствовали американские теории, скопировали американскую тактику и даже отправили туда своих самых талантливых спортсменов.

Некоторые из этих стран добились огромных успехов, собирая команды, которые побеждали команды американских колледжей, и даже производя игроков, способных играть в Национальной баскетбольной ассоциации. Но с иллюзиями о баскетбольном величии даже лучшим сборным мира придётся подождать – хотя бы несколько лет», – гласила статья New York Times, вышедшая на следующий день после матча.

Посмотреть видео можно на канале coachgaizkaeibar в YouTube.

Это был первый и последний раз, когда советская сборная участвовала в чемпионате «Макдоналдса». Со временем туда начали ездить представители Испании, Франции, Югославии и других самых разных стран, однако американские команды все девять раз становились победителями турнира. При этом именно матч «Милуоки» и СССР остаётся одним из самых запоминающихся.