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Остин Ривз: наличие на площадке Леброна и Дэвиса даёт мне возможность раскрыться

Остин Ривз: наличие на площадке Леброна и Дэвиса даёт мне возможность раскрыться
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о том, что в последнем матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» появился на площадке вместо Руи Хатимуры, который получил растяжение икроножной мышцы.

«Ты никогда не хочешь, чтобы один из твоих товарищей по команде или один из твоих братьев выбыл из-за травмы — особенно Руи. У нас с ним действительно хорошие отношения. Но, как вы сказали, выходить и начинать третью четверть, проводя немного больше времени на площадке с Леброном и Энтони Дэвисом… каждый раз, когда эти двое находятся на паркете, это помогает мне просто потому, что они настолько хороши. Будучи на месте тренера соперников, я бы делал акцент на них двоих — так что это даёт мне возможность раскрыться. И я чувствую, что мне действительно приятно играть с ними обоими просто потому, что, находясь здесь в течение трёх лет, я нахожу возможности помогать им, а они помогают мне», — приводит слова Ривза Silverscreenandroll.

В нынешнем регулярном чемпионате НБА на счету Ривза 34 матча, в которых он в среднем за игру набирал 15,1 очков, делал 4,4 подбора и 4,9 передач.

НБА - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
129 : 109
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 26, Ингрэм - 26, Макколлум - 22, Джонс - 13, Валанчюнас - 13, Нэнс - 11, Альварадо - 8, Маршалл - 6, Дэниэлс - 3, Хоукинс - 1, Льюис, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Дэвис - 20, Ривз - 20, Принс - 15, Кристи - 7, Вандербилт - 4, Хатимура - 4, Вуд - 3, Худ-Скифино - 2, Расселл, Реддиш, Хэйс
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