28 очков Моранта не помогли «Мемфису» победить «Торонто»

В ночь с 3 на 4 января на паркете «ФедЭксФорума» в Мемфисе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Мемфис Гриззлиз» уступили «Торонто Рэпторс» со счётом 111:116.

Первая четверть завершилась с перевесом в одно очко в пользу «Торонто», но по итогам второй гости убежали вперёд на 14 очков. После большого перерыва преимущество «Рэпторс» доходило и до +20, но к заключительной четверти сократилось до +17. В четвёртом периоде «Гриззлиз» сделали рывок и отыграли 12 очков из этих 17, но полностью ликвидировать всё отставание не смогли.

Самым результативным игроком матча стал Джа Морант («Мемфис»), который набрал 28 очков, выполнил восемь подборов и сделал девять результативных передач.