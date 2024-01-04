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28 очков Моранта не помогли «Мемфису» победить «Торонто»

28 очков Моранта не помогли «Мемфису» победить «Торонто»
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В ночь с 3 на 4 января на паркете «ФедЭксФорума» в Мемфисе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Мемфис Гриззлиз» уступили «Торонто Рэпторс» со счётом 111:116.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первая четверть завершилась с перевесом в одно очко в пользу «Торонто», но по итогам второй гости убежали вперёд на 14 очков. После большого перерыва преимущество «Рэпторс» доходило и до +20, но к заключительной четверти сократилось до +17. В четвёртом периоде «Гриззлиз» сделали рывок и отыграли 12 очков из этих 17, но полностью ликвидировать всё отставание не смогли.

Самым результативным игроком матча стал Джа Морант («Мемфис»), который набрал 28 очков, выполнил восемь подборов и сделал девять результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
111 : 116
Торонто Рэпторс
Торонто
Мемфис Гриззлиз: Морант - 28, Джексон - 24, Бейн - 22, Уильямс - 18, Альдама - 7, Смарт - 6, Тиллман - 4, Кеннард - 2, Бийомбо, Родди, Кончар
Торонто Рэпторс: Куикли - 26, Сиакам - 24, Барнс - 20, Шрёдер - 16, Барретт - 14, Пёлтль - 7, Трент-мл. - 5, Буше - 4, Макдэниелс, Портер, Темпл, Янг
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