Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Клипперс» выиграли в четвёртый раз подряд, оборвав победную серию «Финикса»

«Клипперс» выиграли в четвёртый раз подряд, оборвав победную серию «Финикса»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 3 на 4 января мск на площадке «Футпринт Центра» в американском Финиксе состоялся матч регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Клипперс» победил на выезде «Финикс Санз» со счётом 131:122.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Гости задали тон матчу уже в первой четверти, выиграв её с перевесом в 15 очков. К большому перерыву баскетболисты из Лос-Анджелеса выигрывали с преимуществом «+19». В третьей четверти хозяева паркета сократили отставание на три очка, а в заключительном отрезке смогли ещё немного подтянуться в счёте, но в итоге «Клипперс» удержали позитивный для себя результат на грани перехода в нервную концовку.

Эта победа стала для «Клипперс» четвёртой кряду. «Финикс», напротив, прервал свою четырёхматчевую выигрышную серию. Самым результативным игроком матча стал Девин Букер («Финикс»), набравший 35 очков.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 131
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 35, Бил - 21, Гордон - 16, Бол - 14, Аллен - 10, Нуркич - 9, Мету - 7, Окоги - 5, Бэйтс-Диоп - 5, Гудвин, Ойбанкс, Ватанабэ, Азубуике
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 33, Леонард - 30, Харден - 22, Пауэлл - 13, Мэнн - 12, Уэстбрук - 6, Тайс - 6, Зубац - 6, Коффи - 3, Бостон, Хиланд, Такер, Браун, Пламли
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android