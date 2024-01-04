«Клипперс» выиграли в четвёртый раз подряд, оборвав победную серию «Финикса»

В ночь с 3 на 4 января мск на площадке «Футпринт Центра» в американском Финиксе состоялся матч регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Клипперс» победил на выезде «Финикс Санз» со счётом 131:122.

Гости задали тон матчу уже в первой четверти, выиграв её с перевесом в 15 очков. К большому перерыву баскетболисты из Лос-Анджелеса выигрывали с преимуществом «+19». В третьей четверти хозяева паркета сократили отставание на три очка, а в заключительном отрезке смогли ещё немного подтянуться в счёте, но в итоге «Клипперс» удержали позитивный для себя результат на грани перехода в нервную концовку.

Эта победа стала для «Клипперс» четвёртой кряду. «Финикс», напротив, прервал свою четырёхматчевую выигрышную серию. Самым результативным игроком матча стал Девин Букер («Финикс»), набравший 35 очков.