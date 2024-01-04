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«Временами мы не справляемся». Адетокунбо прокомментировал игру «Милуоки» в защите

«Временами мы не справляемся». Адетокунбо прокомментировал игру «Милуоки» в защите
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу защиты своей команды.

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«В конце концов, защита — это гордость и старание. Если у вас нет гордости, то вы не прилагаете усилий и не получаете результатов. Временами я думаю, что мы выглядим гордыми, потому что знаем, что мы очень хороши, и поэтому играем жёстко и уверенно. А временами мы не справляемся», — приводит слова Адетокунбо Sportskeeda.

Напомним, в ночь с 3 на 4 января мск на площадке арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в американском Индианаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс».

Со счётом 142:130 победу одержали хозяева паркета. Эта победа стала для «Индианы» пятой подряд и второй кряду над идущим вторым в Восточной конференции «Милуоки».

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
142 : 130
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Матурин - 16, Топпин - 15, Браун - 15, Тёрнер - 15, Смит - 13, Хилд - 10, Джексон - 9, Несмит - 9, Макконнелл - 6, Уокер - 3, Нембард, Нвора, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Лиллард - 23, Миддлтон - 19, Лопес - 16, Боучэмп - 12, Портис - 9, Бисли - 8, Пэйн - 7, Джексон - 7, Коннотон - 3, Ливингстон, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
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