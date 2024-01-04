«Временами мы не справляемся». Адетокунбо прокомментировал игру «Милуоки» в защите

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу защиты своей команды.

«В конце концов, защита — это гордость и старание. Если у вас нет гордости, то вы не прилагаете усилий и не получаете результатов. Временами я думаю, что мы выглядим гордыми, потому что знаем, что мы очень хороши, и поэтому играем жёстко и уверенно. А временами мы не справляемся», — приводит слова Адетокунбо Sportskeeda.

Напомним, в ночь с 3 на 4 января мск на площадке арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в американском Индианаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс».

Со счётом 142:130 победу одержали хозяева паркета. Эта победа стала для «Индианы» пятой подряд и второй кряду над идущим вторым в Восточной конференции «Милуоки».