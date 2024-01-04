Пропавший форвард «Барнаула» упал с моста в реку, его поиски продолжаются

Форвард «Барнаула» Антон Петухов, пропавший в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря, упал с моста, сообщается на странице поискового отряда «Поиск пропавших детей» со ссылкой на заявление МВД России.

По информации источника, при просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что баскетболист упал в реку Енисей с Октябрьского моста. Его поиски продолжаются.

20-летний Антон Петухов является воспитанником «Енисея» и ЦСКА. Петухов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе столичного клуба Петухов стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021).

Петухов перешёл в «Барнаул» летом 2023 года вместе с тренером дубля красно-синих Александром Герасимовым.