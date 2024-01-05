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«Фенербахче» уничтожил «Маккаби» и другие результаты игрового дня Евролиги 4 января

«Фенербахче» уничтожил «Маккаби» и другие результаты игрового дня Евролиги 4 января
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4 января проходили матчи 19-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Израиля, Франции, Литвы, Сербии и Греции.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 4 января в Евролиге:

«Фенербахче» – «Маккаби Тель-Авив» – 109:74;
АСВЕЛ – «Жальгирис» – 93:79;
«Црвена Звезда» – «Партизан» – 88:72;
«Олимпиакос» – «Монако» – 75:73.

Напомним, что мадридский «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. В финальном матче прошлого сезона клуб из столицы Испании обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

Отметим, что «Фенербахче» обогнал «Маккаби Тель-Авив» в турнирной таблице Евролиги. Клуб из Турции поднялся на пятое место, а израильский опустился на шестое. Первое место по-прежнему занимает «Реал» с 16 победами при двух поражениях.

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
04 января 2024, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
109 : 74
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Небо, Блатт, Колсон
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
04 января 2024, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
93 : 79
Жальгирис
Каунас, Литва
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, Egbunu, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Холлинс, Самнер, Димша, Lavrinovicius, Manek, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
04 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
88 : 72
Партизан
Белград, Сербия
Црвена Звезда: Теодосич, Ханга, Давидовац, Лазич, Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи, Topic, dos Santos
Партизан: Смит, Вукчевич, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
04 января 2024, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
75 : 73
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Милутинов, Маккиссик
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Холл, Джеймс
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