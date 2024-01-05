«Фенербахче» уничтожил «Маккаби» и другие результаты игрового дня Евролиги 4 января

4 января проходили матчи 19-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Израиля, Франции, Литвы, Сербии и Греции.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 4 января в Евролиге:
«Фенербахче» – «Маккаби Тель-Авив» – 109:74;
АСВЕЛ – «Жальгирис» – 93:79;
«Црвена Звезда» – «Партизан» – 88:72;
«Олимпиакос» – «Монако» – 75:73.
Напомним, что мадридский «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. В финальном матче прошлого сезона клуб из столицы Испании обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.
Отметим, что «Фенербахче» обогнал «Маккаби Тель-Авив» в турнирной таблице Евролиги. Клуб из Турции поднялся на пятое место, а израильский опустился на шестое. Первое место по-прежнему занимает «Реал» с 16 победами при двух поражениях.
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