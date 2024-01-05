Все результаты игрового дня НБА 5 января
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Сегодня, 5 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 5 января:
«Сан-Антонио Спёрс» — «Милуоки Бакс» — 121:125;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» 127:130;
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. На его счету 44 очка, 14 подборов и семь результативных передач.
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 125
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 34, Вембаньяма - 27, Джонс - 18, Джонсон - 14, Осман - 13, Сохан - 9, Барлоу - 6, Грэм, Уэсли, Дьяките, Брэнэм, Шампани, Мамукелашвили
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 44, Лиллард - 25, Миддлтон - 12, Бисли - 10, Лопес - 9, Боучэмп - 8, Коннотон - 7, Портис - 5, Пэйн - 5, Ливингстон, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
127 : 130
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Томпсон - 24, Куминга - 16, Подзиемски - 13, Шарич - 13, Уиггинс - 11, Пол - 9, Луни - 7, Джексон-Дэвис - 4, Джозеф, Муди, Робинсон, Грин, Киньонес
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Гордон - 30, Маррей - 25, Уотсон - 19, Портер - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Браун - 2, Джексон - 2, Ннаджи - 2, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Хафф
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