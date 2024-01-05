Сегодня, 5 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 5 января:

«Сан-Антонио Спёрс» — «Милуоки Бакс» — 121:125;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» 127:130;

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. На его счету 44 очка, 14 подборов и семь результативных передач.