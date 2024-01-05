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Точный бросок Йокича под сирену помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»

Точный бросок Йокича под сирену помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на площадке арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) и окончилась победой гостей со счётом 130:127.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
127 : 130
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Томпсон - 24, Куминга - 16, Подзиемски - 13, Шарич - 13, Уиггинс - 11, Пол - 9, Луни - 7, Джексон-Дэвис - 4, Джозеф, Муди, Робинсон, Грин, Киньонес
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Гордон - 30, Маррей - 25, Уотсон - 19, Портер - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Браун - 2, Джексон - 2, Ннаджи - 2, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Хафф

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Игрок оформил в этой встрече дабл-дабл, набрав 31 очко, сделав девять подборов и записав на свой счёт 10 результативных передач. Также в составе гостей стоит выделить игру форварда Аарона Гордона. В его активе 30 очков, девять подборов и две передачи.

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 30 очков, сделал четыре подбора и отдал шесть передач.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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