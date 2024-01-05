Точный бросок Йокича под сирену помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на площадке арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) и окончилась победой гостей со счётом 130:127.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Игрок оформил в этой встрече дабл-дабл, набрав 31 очко, сделав девять подборов и записав на свой счёт 10 результативных передач. Также в составе гостей стоит выделить игру форварда Аарона Гордона. В его активе 30 очков, девять подборов и две передачи.

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 30 очков, сделал четыре подбора и отдал шесть передач.

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