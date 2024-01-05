Тренер «Енисея» рассказал о проблемах с составом перед матчем с МБА

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата с МБА.

«Сейчас наш противник находится в лучшем положении, чем когда мы играли с ними в прошлый раз. Сейчас у них полный состав. Они выглядят намного лучше в последние пару недель, так что нам нужно будет выступить на 100%, если хотим победить.

А нам бы очень хотелось начать год с успеха, чтобы порадовать наших фанатов. У нас есть проблемы с составом, есть травмированные и болеющие игроки, но я верю, что те, кто будет завтра на площадке, выложатся на 100%. И я уверен, что мы будем играть хорошо, потому что у нас было несколько выходных после последней игры и получилось потренироваться как следует. Верю, что всё будет хорошо», — приводит слова Арсича сайт Единой лиги ВТБ.