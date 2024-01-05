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Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо возглавили списки голосования фанатов на Матч звёзд НБА

Известный журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания привёл на своей странице в социальной сети итоги предварительного голосования болельщиков по выбору игроков на Матч звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.

Участники голосования должны были назвать по одному игроку передней и задней линии Западной и Восточной конференций Национальной баскетбольной ассоциации.

Наибольшее количество голосов в своих конференция набрали Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» и Яннис Адетокунбо, представляющий «Милуоки Бакс». Списки игроков задней линии возглавили Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»).

Фото: https://twitter.com/ShamsCharania/status/1742969361533431839/photo/1

Напомним, в текущем сезоне НБА приняла решение вернуть Матч звёзд к привычному формату, в котором сойдутся сборные конференций.