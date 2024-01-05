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Сергей Карасёв — о матче с «Пармой»: в Перми всегда тяжело, но мы летим только за победой

Сергей Карасёв — о матче с «Пармой»: в Перми всегда тяжело, но мы летим только за победой
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Форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«Ожидал ли так быстро вернуться на паркет после травмы? Рад вернуться обратно. Самое главное понимать головой, что всё хорошо, а то событие осталось в прошлом. Сейчас чувствую себя хорошо, всё прошло отлично.

Новогодняя пауза между играми? Успели отдохнуть и телом, и головой, набрались сил, сейчас идём дальше. Времени было немного, но хватило даже эмоционально отдохнуть, ну и физически, конечно. После Нового года уже провели пару отличных тренировок, к «Парме» готовы.

Понимаем, что будет тяжело, особенно в Перми. Там всегда невероятная поддержка болельщиков. Я не понаслышке знаю, как болеют в Перми. Они набрали отличный ход, кажется, проиграли только один матч в декабре. Легионеры играют на очень хорошем уровне, как и русские. Будет тяжёлая игра, но мы должны показывать свой баскетбол. Если подойдём со 100% концентрацией и готовностью, то всё получится. Мы летим с одной целью — победить», — приводит слова Карасёва сайт петербургского клуба.

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