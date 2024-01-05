МБА прервала 8-матчевую серию поражений в ЕЛ ВТБ, неожиданно обыграв на выезде «Енисей»

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались красноярский «Енисей» и московская МБА. Встреча проходила в Красноярске на стадионе «Арена-Север» и завершилась победой гостей со счётом 93:91.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Александр Хоменко, на счету которого 23 очка, пять подборов и три результативные передачи. В составе хозяев отличился канадский разыгрывающий Ксавье Ратан-Мэйз, который принёс в копилку своей команды 35 очков, три подбора и шесть передач.

Эта победа стала для МБА лишь шестой в 20 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ и позволила прервать серию поражений, которая достигла восьми матчей. В активе «Енисея» 11 побед и девять поражений в нынешнем сезоне.