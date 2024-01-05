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МБА прервала 8-матчевую серию поражений в ЕЛ ВТБ, неожиданно обыграв на выезде «Енисей»

МБА прервала 8-матчевую серию поражений в ЕЛ ВТБ, неожиданно обыграв на выезде «Енисей»
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались красноярский «Енисей» и московская МБА. Встреча проходила в Красноярске на стадионе «Арена-Север» и завершилась победой гостей со счётом 93:91.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Александр Хоменко, на счету которого 23 очка, пять подборов и три результативные передачи. В составе хозяев отличился канадский разыгрывающий Ксавье Ратан-Мэйз, который принёс в копилку своей команды 35 очков, три подбора и шесть передач.

Эта победа стала для МБА лишь шестой в 20 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ и позволила прервать серию поражений, которая достигла восьми матчей. В активе «Енисея» 11 побед и девять поражений в нынешнем сезоне.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 января 2024, пятница. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
91 : 93
МБА
Москва
Енисей: Ратан-Мэйз - 35, Мартин - 13, Хопкинс - 13, Карпенко - 9, Балашов - 7, Топтунов - 6, Белянков - 5, Бич - 3, Лобарев, Сонько, Шлегель, Загретдинов
МБА: Хоменко - 23, Трушкин - 21, Касаткин - 14, Голдырев - 13, Барашков - 11, Лопатин - 7, Минченко - 4, Исмаилов, Шейко, Якушин, Коновалов, Савченко
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