«Зенит» перевёл игру ЕЛ ВТБ с «Пармой» в овертайм благодаря рывку 9:0 и одержал победу

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались пермская «Парма» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» и закончилась победой гостей со счётом 84:79 (ОТ).

В первой половине игры гости действовали активнее, всего лишь один раз позволив хозяевам повести в счёте в первой четверти, во втором игровом отрезке преимущество «Зенита» достигало 14 очков, но к большому перерыву пермяки смогли сократить отставание до 10 очков. В третьей четверти матча «Парма» не только сравняла счёт, но и добилась отрыва в четыре очка перед стартом заключительного отрезка игры. В четвёртой четверти хозяевам удалось быстро увеличить преимущество до восьми очков, но в концовке матча игроки «Зенита» совершили рывок 9:0, который позволил им в напряжённой концовке перевести игру в овертайм. В овертайме гости вырвали победу.

Самыми результативными в составе победителей стали Винс Хантер и Томас Эртель, набравшие по 18 очков.