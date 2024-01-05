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«Зенит» перевёл игру ЕЛ ВТБ с «Пармой» в овертайм благодаря рывку 9:0 и одержал победу

«Зенит» перевёл игру ЕЛ ВТБ с «Пармой» в овертайм благодаря рывку 9:0 и одержал победу
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались пермская «Парма» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» и закончилась победой гостей со счётом 84:79 (ОТ).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

В первой половине игры гости действовали активнее, всего лишь один раз позволив хозяевам повести в счёте в первой четверти, во втором игровом отрезке преимущество «Зенита» достигало 14 очков, но к большому перерыву пермяки смогли сократить отставание до 10 очков. В третьей четверти матча «Парма» не только сравняла счёт, но и добилась отрыва в четыре очка перед стартом заключительного отрезка игры. В четвёртой четверти хозяевам удалось быстро увеличить преимущество до восьми очков, но в концовке матча игроки «Зенита» совершили рывок 9:0, который позволил им в напряжённой концовке перевести игру в овертайм. В овертайме гости вырвали победу.

Самыми результативными в составе победителей стали Винс Хантер и Томас Эртель, набравшие по 18 очков.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 января 2024, пятница. 15:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
79 : 84
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Джонсон - 22, Риз - 14, Брайс - 13, Абдулбасиров - 13, Соломон - 12, Халтурин - 2, Фирсов - 2, Ильницкий - 1, Перевалов, Платунов, Тучков, Егоров
Зенит: Эртель - 18, Хантер - 18, Морман - 13, Дублевич - 10, Курич - 10, Фрейзер - 4, Карасёв - 4, Зубков - 3, Вольхин - 2, Жбанов - 2, Герасимов, Клименко
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