Горан Драгич объяснил, почему не хотел возвращаться в Европу из НБА

Словенский разыгрывающий Горан Драгич рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру, а не продолжить играть в Европе.

«Буду честен. У меня были предложения от «Милана», «Реала», «Панатинаикоса» и «Барселоны». Я никогда не хотел возвращаться в Европу. Я не хотел оставаться без своей семьи. Единственным вариантом был «Майами», с которым я и разговаривал. В конце концов, это не сработало, потому что у них было слишком много игроков по контракту», – приводит слова Драгича Eurohoops.

37-летний Драгич является обладателем золотых медалей чемпионата мира — 2017 в составе сборной Словении. В НБА, помимо «Милуоки», разыгрывающий выступал за такие клубы, как «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Торонто Рэпторс», «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз».

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