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«Если боитесь бросать, вам нужно играть в шахматы». Тринкьери — игрокам «Жальгириса»

«Если боитесь бросать, вам нужно играть в шахматы». Тринкьери — игрокам «Жальгириса»
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Главный тренер литовского «Жальгириса» Андреа Тринкьери дал совет своим подопечным во время тайм-аута матча с францзским АСВЕЛом в рамках 19-го тура Евролиги.

«Если вы боитесь бросать мяч, то вам нужно уходить в шахматы. Игра называется баскетбол, и если вы боитесь бросать, боитесь сделать ошибку, то делайте что-то ещё в своей жизни», – сказал Андреа Тринкьери во время тайм-аута.

Напомним, в последнем матче «Жальгирис» на выезде встречался с АСВЕЛом и уступил со счётом 79:93.

Отметим, что Тринкьери подписал контракт с «Жальгирисом» по ходу сезона-2023/2024. Соглашение с итальянским тренером рассчитано до конца сезона-2024/2025. Литовский клуб ранее уволил Казиса Максвитиса из-за неудовлетворительных результатов в Евролиге.

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