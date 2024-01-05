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Карасёв — о победе над «Пармой»: через пот и кровь довели дело до победы

Карасёв — о победе над «Пармой»: через пот и кровь довели дело до победы
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв подвёл итоги матча с «Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В первую очередь хочется отдать должное “Парме” за борьбу, а болельщикам — за такую прекрасную атмосферу. Всегда здорово играть в таких залах.

Что касается игры, то мы неплохо начали, но потом провалили третью четверть, в первую очередь в защите, дали забить “Парме” 25 очков. Плюс включились болельщики, было тяжело.

Но за счёт характера и самоотдачи мы победили. Не всё получалось в нападении, много промазали, но за счёт защиты перевели матч в овертайм, там, конечно, повезло, что Риз не забил последний штрафной… Но есть как есть. Через пот и кровь довели дело до победы», – приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в овертайме обыграл «Парму» со счётом 84:79. Но в концовке основного времени чуть не упустил победу.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 января 2024, пятница. 15:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
79 : 84
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Джонсон - 22, Риз - 14, Брайс - 13, Абдулбасиров - 13, Соломон - 12, Халтурин - 2, Фирсов - 2, Ильницкий - 1, Перевалов, Платунов, Тучков, Егоров
Зенит: Эртель - 18, Хантер - 18, Морман - 13, Дублевич - 10, Курич - 10, Фрейзер - 4, Карасёв - 4, Зубков - 3, Вольхин - 2, Жбанов - 2, Герасимов, Клименко
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