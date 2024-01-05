Карасёв — о победе над «Пармой»: через пот и кровь довели дело до победы

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв подвёл итоги матча с «Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хочется отдать должное “Парме” за борьбу, а болельщикам — за такую прекрасную атмосферу. Всегда здорово играть в таких залах.

Что касается игры, то мы неплохо начали, но потом провалили третью четверть, в первую очередь в защите, дали забить “Парме” 25 очков. Плюс включились болельщики, было тяжело.

Но за счёт характера и самоотдачи мы победили. Не всё получалось в нападении, много промазали, но за счёт защиты перевели матч в овертайм, там, конечно, повезло, что Риз не забил последний штрафной… Но есть как есть. Через пот и кровь довели дело до победы», – приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в овертайме обыграл «Парму» со счётом 84:79. Но в концовке основного времени чуть не упустил победу.