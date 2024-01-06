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Невероятная победа «Реала» и другие результаты игрового дня Евролиги 5 декабря

5 января проходили заключительные матчи 19-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Германии, Италии, Испании, Греции и Турции.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 5 января в Евролиге:

«Альба» – «Виртус Болонья» – 68:83;

«Валенсия» – «Панатинаикос» – 81:82;

«Барселона» – «Баскония» – 89:85;

«Олимпия Милан» – «Бавария» – 76:62;

«Реал» – «Анадолу Эфес» – 130:126.

На данный момент мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Евролиги.

Напомним, «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. В финальном матче прошлого сезона клуб из столицы Испании обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

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