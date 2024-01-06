Невероятная победа «Реала» и другие результаты игрового дня Евролиги 5 декабря
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5 января проходили заключительные матчи 19-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Германии, Италии, Испании, Греции и Турции.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 5 января в Евролиге:
«Альба» – «Виртус Болонья» – 68:83;
«Валенсия» – «Панатинаикос» – 81:82;
«Барселона» – «Баскония» – 89:85;
«Олимпия Милан» – «Бавария» – 76:62;
«Реал» – «Анадолу Эфес» – 130:126.
На данный момент мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Евролиги.
Напомним, «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. В финальном матче прошлого сезона клуб из столицы Испании обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
05 января 2024, пятница. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
68 : 83
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Кумадже, Rapieque, Тиман, Bean
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Mascolo, Lomazs, Шенгелия, Хэкетт, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
05 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
81 : 82
Панатинаикос
Афины, Греция
Валенсия: Харпер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Anderson, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Jovic, Робертсон, Дэвис, Оджелей
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou, Манцукас
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
05 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
89 : 85
Баскония
Витория, Испания
Барселона: Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Parker, Ннаджи, Sarr, Jakucionis, Парра
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Diop, Котсар, Костелло, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
05 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
76 : 62
Бавария
Мюнхен, Германия
Олимпия Милан: Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Напьер, Kamagate, Риччи, Flaccadori, Холл, Caruso, Хайнс, Фойгтман
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Гиффей, Бонга, Больмаро, Лучич, Обст, Ибака, Харрис, Brankovic, Букер
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
05 января 2024, пятница. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
130 : 126
ОТ
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Гази, Томпсон, Yildizli, Пляйсс, Османи, Oturu, Daum, Jones
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