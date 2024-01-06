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Игрок «Црвены Звезды» Никола Топич пропустит месяц из-за травмы

Игрок «Црвены Звезды» Никола Топич пропустит месяц из-за травмы
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Во время успешного для «Црвены Звезды» дерби с «Партизаном» (88:72) 18-летний игрок Никола Топич получил травму колена, из-за чего пропустит от четырёх до шести недель.

Инцидент произошёл в третьей четверти матча, после чего Топич попросил замену, почувствовал боль в колене. Медицинские сотрудники клуба пытались сделать так, чтобы Никола смог вернуться в матч, но не получилось. После матча было видно, что он сильно хромает.

В нынешнем сезоне Евролиги серб провёл два матча. Форвард в основном продолжает выступать за молодёжный состав команды, но неделю назад был переведён в основной состав.

«Црвена Звезда» занимает 13-е место в таблице регулярного чемпионата Евролиги. Для того, чтобы попасть в плей-ин игры, нужно достичь 10-го места.

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