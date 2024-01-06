Шэмс Чарания высказался о переговорах между «Сакраменто» и «Торонто» по Сиакаму

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания прокомментировал возможные переговоры между «Сакраменто Кингз» и «Торонто Рэпторс» по поводу обмена тяжёлого форварда Паскаля Сиакама.

«По моим данным, «Сакраменто Кингз» решает выйти из переговоров по Паскалю Сиакаму. Ситуация может быть нестабильной, но переговоры «Кингз» и «Рэпторс» уже завершены», — написал Чарания в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 34 встречах, набирая в среднем 22,4 очка, 6,6 подбора и 4,9 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,1, трёхочковых — 28,8. Действующий контракт Сиакама рассчитан до конца текущего сезона.